Убийство украинского политика во Львове: что известно на данный момент?

Национальная полиция Украины объявила в розыск человека, который мог быть причастен к убийству известного украинского политика и лингвиста Ирины Фарион, сообщает интернет-издание "Украинская правда".
Его личность пока не раскрыта, но полиция опубликовала фотографии и видео подозреваемого, сделанные недалеко от места убийства.
На отснятых кадрах виден молодой человек в красной футболке, черных брюках, панаме и спортивных солнцезащитных очках.
Так соседи описали мужчину, который, по их словам, в течение недели жил неподалеку от дома политика и, возможно, следил за своей жертвой.
Украинские правоохранители получают все больше информации об убийце Ирины Фарион, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером, 21 июля.
Президент заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по этому делу.
Фарион застрелили вечером в пятницу, 19 июля, во Львове возле своего дома. Преступник выстрелил ей в голову из пистолета.
Политика доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов она скончалась. Стрелявшему удалось скрыться.
В понедельник, 22 июля, во Львове состоялось церемония прощания с Ириной Фарион.
На церемонию пришли тысячи людей, сообщает интернет-издание "Униан". Площадь перед церковью была полна людей.
Кто такая Ирина Фарион?
Политик родилась и выросла во Львове, получила филологическое образование и всю жизнь работает в сфере украинской филологии, имеет научное звание доктора филологических наук и почти 30 лет преподавала во "Львовской политехнике".
Осенью прошлого года из-за высказываний Фарион о русскоязычных военнослужащих ВСУ на нее возбудили уголовное дело, а также уволили из университета "Львовская политехника".
Уголовное дело в отношении Фарион было открыто по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: оскорбление чести и достоинства военнослужащего; нарушение тайны переписки; нарушение неприкосновенности частной жизни; нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности.
Очередной скандал с участием Ирины Фарион случился в начале ноября. Тогда она заявила журналистам, что все украинские солдаты должны говорить по-украински, а иначе "это не армия, это сброд".
"Я не могу назвать их украинцами, если не говорят на украинском языке, то пусть назовут себя русскими", - сказала политик.
Чуть позже Фарион опубликовала в соцсетях письмо поддержки, якобы полученное от жителя Симферополя, в котором не было скрыто имя отправителя. После этого он был вызван в ФСБ, где с ним провели «воспитательную беседу».
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