Убийство украинского политика во Львове: что известно на данный момент?

Его личность пока не раскрыта, но полиция опубликовала фотографии и видео подозреваемого, сделанные недалеко от места убийства.

На отснятых кадрах виден молодой человек в красной футболке, черных брюках, панаме и спортивных солнцезащитных очках.

Так соседи описали мужчину, который, по их словам, в течение недели жил неподалеку от дома политика и, возможно, следил за своей жертвой.

Украинские правоохранители получают все больше информации об убийце Ирины Фарион, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером, 21 июля.

Президент заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по этому делу.

Фарион застрелили вечером в пятницу, 19 июля, во Львове возле своего дома. Преступник выстрелил ей в голову из пистолета.

Политика доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов она скончалась. Стрелявшему удалось скрыться.

В понедельник, 22 июля, во Львове состоялось церемония прощания с Ириной Фарион.

На церемонию пришли тысячи людей, сообщает интернет-издание "Униан". Площадь перед церковью была полна людей.

Кто такая Ирина Фарион?