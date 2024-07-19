Экс-депутат Рады Ирина Фарион умерла в больнице во Львове после покушения

Экс-депутат Рады Ирина Фарион умерла в больнице во Львове. Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью, сообщили городские власти.
Несколькими часами ранее в бывшего депутата Верховной рады от партии «Свобода» и преподавательницу Ирину Фарион стрелял неизвестный. О покушении сообщила Би-би-си пресс-секретарь партии Христина Равлюк.
Позднее ей сделали операцию первичной обработки головы и перевели в реанимацию, рассказала руководительница анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец. Врачи все это время боролись за ее жизнь.
Ранее полиция Львовской области сообщила, что во Львове произошло покушение на «общественного деятеля», но без упоминания имени и фамилии. «Пострадавшую госпитализировали с ранением головы», уточнили правоохранители. В настоящее время проводится операция по задержанию стрелка, сообщили полицейские. Его личность и мотивы пока не установлены.
Фарион – с 2005 года член Всеукраинского объединения «Свобода», в 2012-2014 годах заседала в Верховной Раде.
Наиболее узнаваемой Фарион сделали ее острые, часто на грани политкорректности заявления по внедрению украинского языка и выпады в адрес всего, что связано с Россией.
Кто такая Ирина Фарион?
Политик родилась и выросла во Львове, получила филологическое образование и всю жизнь работает в сфере украинской филологии, имеет научное звание доктора филологических наук и почти 30 лет преподавала во «Львовской политехнике».
Осенью прошлого года из-за высказываний Фарион о русскоязычных военнослужащих ВСУ на нее возбудили уголовное дело, а также уволили из университета «Львовская политехника».
Уголовное дело в отношении Фарион было открыто по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: оскорбление чести и достоинства военнослужащего; нарушение тайны переписки; нарушение неприкосновенности частной жизни; нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности.
Очередной скандал с участием Ирины Фарион случился в начале ноября. Тогда она заявила журналистам, что все украинские солдаты должны говорить по-украински, а иначе «это не армия, это сброд».
«Я не могу назвать их украинцами, если не говорят на украинском языке, то пусть назовут себя русскими», — сказала политик.
Чуть позже Фарион опубликовала в соцсетях письмо поддержки, якобы полученное от жителя Симферополя, в котором не было скрыто имя отправителя. После этого он был вызван в ФСБ, где с ним провели «воспитательную беседу».