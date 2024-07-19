Экс-депутат Рады Ирина Фарион умерла в больнице во Львове после покушения

Несколькими часами ранее в бывшего депутата Верховной рады от партии «Свобода» и преподавательницу Ирину Фарион стрелял неизвестный. О покушении сообщила Би-би-си пресс-секретарь партии Христина Равлюк.

Позднее ей сделали операцию первичной обработки головы и перевели в реанимацию, рассказала руководительница анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец. Врачи все это время боролись за ее жизнь.

Ранее полиция Львовской области сообщила, что во Львове произошло покушение на «общественного деятеля», но без упоминания имени и фамилии. «Пострадавшую госпитализировали с ранением головы», уточнили правоохранители. В настоящее время проводится операция по задержанию стрелка, сообщили полицейские. Его личность и мотивы пока не установлены.

Фарион – с 2005 года член Всеукраинского объединения «Свобода», в 2012-2014 годах заседала в Верховной Раде.

Наиболее узнаваемой Фарион сделали ее острые, часто на грани политкорректности заявления по внедрению украинского языка и выпады в адрес всего, что связано с Россией.

Кто такая Ирина Фарион?