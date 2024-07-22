VVD комментирует информацию о возможной аварии на российской АЭС

Центр радиоактивной безопасности (RDC) Государственной службы окружающей среды (VVD) не получал официальной информации об аварии на Ростовской АЭС в России, а уровень радиации в Латвии соответствует повседневной норме, сообщила глава отдела по связям с общественностью Государственной службы окружающей среды (VVD) Айя Ялинска.
Во вторник, 16 июля, в СМИ появилась неофициальная информация о возможной аварии на Ростовской АЭС на юге России, повлекшей за собой отключение электроэнергии. Подобная информация распространялась и в минувшие выходные.
Как сообщает RDC, ни органы радиационного контроля Латвии, ни других соседних стран не получили официальной информации об аварии.
В RDC подчеркивают, что уровень радиации в Латвии на данный момент соответствует повседневной ситуации, и прямых радиологических рисков для жителей Латвии в этой ситуации нет.
Ростовская АЭС расположена более чем в 1360 километрах от границы с Латвией, что существенно снижает радиационный риск.
Чтобы убедиться в безопасности ситуации, RDC в сотрудничестве с Латвийским центром геологии среды и метеорологии также оценил направления потоков ветра в вышеуказанный период.
В случае аварии направление ветра в тот период не представляло радиологического риска для территории Латвии.
RDC отслеживает данные на станциях мониторинга в расширенном режиме. Кроме того, RDC отслеживает уровни радиации в других странах.
Страны, в том числе страны третьего мира, делятся своими данными мониторинга, и эти данные находятся в открытом доступе на сайте Европейской комиссии.
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