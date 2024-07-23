Видео Продолжаются поиски пропавшего в Балтийском море Серго; участвуют около 200 человек

По официальным данным, в поисках в окрестностях Колки на выходных приняли участие около 200 человек.

"Поиски не прекращались ни на один день", - сказала Ярослава Томашевич, подруга семьи Серго, которая от имени родственников выражает благодарность всем, кто принимал участие и помогал в поисках мужчины.

Поиски продолжаются как на море, так и на суше. С эстонской стороны в поисках задействован даже вертолет, который пока пропустил всего один день.

В настоящее время для поиска требуются не только человеческие ресурсы, но и техническая поддержка - дроны, способные получить доступ к определенным районам, и небольшие плавсредства - например, катера.

Родственники Серго также отмечают, что ранее в СМИ была опубликована ложная информация о том, что у его гидроцикла возникли технические проблемы. Говорят, что он был в отличном состоянии, только что после технического обслуживания.

Семья просит понимания и благодарит за поддержку.

Если у вас есть возможность помочь или вы обладаете полезной информацией для поиска Серго, можно обращаться к друзьям и родственникам: Ярослава: +371 28838993 Натия: +371 27193957 Софико: +44 7444252128

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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