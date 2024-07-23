Покушение на Трампа: глава Секретной службы признала провал, но отказалась уходить в отставку

Агенты Секретной службы уводят Трампа со сцены после покушения Фото: Getty Images

Открывая слушания, председатель Комитета по надзору, республиканец Джеймс Комер заявил, что случившееся можно было предотвратить. «Я твердо убежден, директор Читл, что вы должны уйти в отставку», — сказал он.

В ходе слушаний этот призыв из уст республиканцев и демократов звучал неоднократно. Глава Секретной службы отвергла эти призывы и заявила, что остается «лучшим человеком для руководства Секретной службой в данный момент».

Читл также не ответила на некоторые прямые вопросы законодателей, сославшись на продолжающееся расследование.

«Я могу говорить с вами в общих чертах», — сказала она, чем вызвала гнев присутствующих.

«У американского народа есть вопросы, и они заслуживают ответов, — сказал Комер. — От вас требовалось дать ответы, и, мэм, вы этого не сделали».

«Похоже, вы не хотите отвечать на самые простые вопросы, — сказал республиканец из Огайо Джим Джордан. — И похоже, что вы срезаете углы, когда речь идет о защите одного из самых известных людей на планете».

Временами напряженные слушания переходили на крик, а некоторые реплики в зале сопровождались нецензурной бранью. Законодатели говорили, что Читл следует уволить, если она и дальше будет отказываться уходить в отставку.