Политик рассказал несколько причин, по которым будущих солдат не берут на службу

Он пояснил, что на этот призыв государственной службы обороны записалось достаточное количество людей, однако часть не квалифицировалась, в том числе из-за проблем со здоровьем.

Отмечается, что в Национальных вооруженных силах много различных функций и, возможно, не все должны быть физически сильными и выдерживать 24-часовую нагрузку, и, возможно, способности людей можно использовать для других функций. Бергманис считает, что, по его мнению, к этому армия Латвии тоже движется.

Политик пояснил, что перед введением государственной службы обороны на профессиональную службу принимали и людей, которым "немного чего-то не хватало" в физических нормативах, были какие-то проблемы со здоровьем. Пытались найти компромисс, признал политик.

Как подчеркнул Бергманис, одними из самых больших вызовов являются зрение и здоровье зубов. "Это вещи, которые теоретически в можно улучшить, но, конечно, это требует времени и средств", - пояснил политик.

Он подчеркнул, что вопросы здоровья и физической подготовки являются одними из самых больших вызовов. И не только в Национальных вооруженных силах, подчеркнул Бергманис.

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