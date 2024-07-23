Фото Вейонис с супругой и другие изысканные гости на фестивале в Юрмале

Галерея: Юрмальский фестиваль 20 июля

В завершение Юрмальского фестиваля 20 июля был сыгран концерт с красивейшими оперными ариями. На концерте выступили тенор Александр Антоненко, сопрано Инга Кална, меццо-сопрано из Германии Доротея Бинерт, итальянский бас Витторио де Кампо, а за дирижерским пультом находился Андрей Юркевич из Украины.

В заключительном концерте прозвучала подборка арий, дуэтов из известных и малоизвестных итальянских опер бельканто, романтических и веристических опер, а также фрагменты из оперетт Иоганна Штрауса и Франца Легара.

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