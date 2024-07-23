Ратниекс призывает демонтировать в Риге символы коммунизма и российского империализма

Ратниекс сообщил агентству LETA, что в городской среде Риги до сих пор находится несколько памятников, мемориальных досок, надписей и лозунгов, которые содержат признаки прославления коммунистического тоталитарного режима, российского империализма и русификации.

По его словам, эти объекты - призраки прошлого, которым не место в городской среде Риги, поэтому работы по их демонтажу будут продолжены.

Ратниекс призвал Совет по памятникам Рижской думы рассмотреть вопрос о демонтаже статуи Барклая де Толли на Эспланаде, памятного камня Александру Пушкину на улице Цитаделес, 7, памятника Морицу Эдуарду Зилберту в парке Кронвалда.

Политик призывает также демонтировать мемориальную доску Валентину Пикулю на улице Весетас, 8, памятник русским воинам, участвовавшим в битве 1701 года, на Луцавсале, мемориал в честь создания Московского сада в Латгальском парке и памятник Марису Рудольфу Лиепе на бульваре Аспазияс, 3.

Он также призывает рассмотреть вопрос о демонтаже кайзеровских камней, расположенных на Мангальсальском моле.

По мнению Ратниекса, эти объекты являются не только символическим напоминанием о боли прошлого и оккупации, но и активно используются в качестве пропагандистских инструментов, направленных на подрыв независимости и национальной идентичности Латвии.

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