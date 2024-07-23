Ночью у Domina Shopping произошло тяжелое ДТП. Пострадали два человека

Государственная полиция указала порталу TVNET, что 23 июля в 0:50 в Риге на улице Иерикю столкнулись автомобили Škoda и Volvo.

В результате ДТП пострадали два человека, которые с травмами были доставлены в медучреждение.

Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как свидетельствуют опубликованные в соцсетях фото с места событий, авария произошла на улице Иерикю под Восточной магистралью - новым путепроводом, который был открыт для движения в декабре прошлого года.

"Uzbūvējiet mums 4 joslas, uzbūvējiet pārvadus, salabojiet bedres un tad mēs sāksim braukt normāli"



Zemgala/Ieriķu pic.twitter.com/eODkFh91kV — Guntis Šmaukstelis (@guntis_lv) July 22, 2024

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