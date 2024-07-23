План развития НВС: Россия останется фундаментальной угрозой для Латвии

Это означает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе ситуация с безопасностью в регионе останется напряженной, а Россия продолжит угрожать безопасности Латвии и ее граждан.

"Полномасштабная война России в Украине коренным образом изменила среду безопасности в Латвии и Европе, и, несомненно, Россия-агрессор продолжит оставаться недемократическим и враждебным государством - у нас нет причин думать иначе", - заявил в пресс-релизе министр обороны Андрис Спрудс.

В плане изложено долгосрочное и среднесрочное видение развития в соответствии с текущим уровнем угрозы и возможными изменениями.

Чтобы обеспечить максимальное развитие вооруженных сил Латвии, план предусматривает инвестирование в оборону до 3 % внутреннего валового продукта (ВВП) к 2027 году. Учитывая дополнительные инвестиции в оборону, уже сделанные для приобретения систем ПВО и укрепления восточной границы, Латвия уже инвестировала в оборону более 3% ВВП в 2023 году и продолжит это делать в этом году. В течение следующих 12 лет в НВС будет вложено почти 7 миллиардов евро, а в развитие инфраструктуры - 1 миллиард евро.