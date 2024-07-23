План развития НВС: Россия останется фундаментальной угрозой для Латвии

Несмотря на исход войны в Украине, Россия в ближайшие пять лет продолжит интенсивно развивать свой военно-промышленный потенциал, оставаясь главной угрозой независимости Латвии и сохраняя напряженную ситуацию в регионе, говорится в плане развития Национальных вооруженных сил (НВС) на 2025-2036 годы, утвержденном правительством Латвии на закрытом заседании во вторник.
Это означает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе ситуация с безопасностью в регионе останется напряженной, а Россия продолжит угрожать безопасности Латвии и ее граждан.
"Полномасштабная война России в Украине коренным образом изменила среду безопасности в Латвии и Европе, и, несомненно, Россия-агрессор продолжит оставаться недемократическим и враждебным государством - у нас нет причин думать иначе", - заявил в пресс-релизе министр обороны Андрис Спрудс.
В плане изложено долгосрочное и среднесрочное видение развития в соответствии с текущим уровнем угрозы и возможными изменениями.
Чтобы обеспечить максимальное развитие вооруженных сил Латвии, план предусматривает инвестирование в оборону до 3 % внутреннего валового продукта (ВВП) к 2027 году. Учитывая дополнительные инвестиции в оборону, уже сделанные для приобретения систем ПВО и укрепления восточной границы, Латвия уже инвестировала в оборону более 3% ВВП в 2023 году и продолжит это делать в этом году. В течение следующих 12 лет в НВС будет вложено почти 7 миллиардов евро, а в развитие инфраструктуры - 1 миллиард евро.
Чтобы гарантировать защиту территории и населения Латвии с первого сантиметра и с первой секунды, в Плане развития НВС в качестве отдельного приоритета выделено укрепление восточной границы в сотрудничестве с Литвой и Эстонией, создание Балтийской линии обороны.
Важным элементом плана является также развитие военной инфраструктуры, в частности создание военного полигона "Селия", который станет местом для проведения учений по боевой готовности латвийских солдат, в том числе солдат Службы национальной обороны, и союзных сил, а также обеспечит предпосылки для поддержки принимающей страны.
План предусматривает увеличение численности НВС в мирное время до 31 000 действующих и 30 000 резервных военнослужащих. Для этого планируется увеличить призыв на Службу государственной обороны, обновить социальные гарантии для солдат и призывников, а также повысить оплату труда солдат, приведя ее в соответствие с тенденциями рынка труда.
В то же время впервые в план развития НВС включен раздел, посвященный инвестициям в исследования и развитие, на которые в ближайшие четыре года планируется потратить 32 млн евро.
80 миллионов евро предназначено для внедрения на вооружение Сухопутных сил многоцелевых беспилотных систем последнего поколения.
300 млн евро будет вложено в развитие возможностей непрямой огневой поддержки, включая ракетный комплекс большой дальности Himars и новые колесные самоходные артиллерийские системы. 500 миллионов евро будет вложено в совершенствование системы снабжения НВС, включая создание запасов материальных средств, таких как боеприпасы, продовольствие и топливо, говорится в плане.
А 200 млн евро в течение следующих четырех лет будут потрачены на поддержку потенциала - боевых инженеров, командного состава, киберзащиты, медицинского обеспечения, защиты от оружия массового поражения и стратегических коммуникаций.
План предусматривает продолжение поддержки Украины. Основными элементами поддержки определены коалиция беспилотников под руководством Латвии, поставка боеприпасов, обучение украинских солдат и предоставление материальных средств. Планируется, что поддержка составит 0,25 % ВВП в год, что в этом году составит около 112 миллионов евро.
По словам Спрудса, Латвия должна быть готова к любому сценарию развития событий, и в ближайшие годы ей необходимо целенаправленно развивать свой военный потенциал и инфраструктуру, а также увеличивать человеческие ресурсы НВС. Также важна поддержка Латвией украинских вооруженных сил и развитие отечественной военной промышленности.
Утвержденный правительством план на ближайшие 12 лет ставит реалистичные цели, для достижения которых оборонная промышленность уже предприняла ряд важных шагов, подчеркнул министр обороны.
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