Официальный представитель МВД России Ирина Волк указала, что в автомобиле на парковке взорвался "неопознанный объект". Она подтвердила, что два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Telegram-канал "МК: срочные новости" пишет, что при взрыве пострадал Андрей Торгашев, однако при этом он не называется военным, тогда как Telegram-канал Baza сообщает, что во взорванном авто находился офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Вместе с ним в машине находилась женщина, у которой было повреждено лицо. "Коммерсантъ" также сообщил, что пострадавший - офицер Минобороны, который служил в ГРУ и отвечал за связь в своем подразделении.