Харрис на первом предвыборном митинге перешла в наступление на Трампа

«Я бралась за преступников всех мастей, — говорит она. — Хищников, которые издевались над женщинами. Мошенников, которые обманывали потребителей. Мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды».

В своей речи Харрис подробно остановилась на теме абортов, пообещав «остановить экстремальные запреты Трампа» и заявив: «Мы должны доверять женщинам принимать решения относительно своего тела, а не позволять правительству указывать им, что делать».

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Трамп в ответ осудил ее за неспособность справиться с миграционным кризисом на границе и сказал, что не против провести дебаты с ней в сентябре, когда он должен был встретиться с Байденом в эфире ABC News.

«Я согласился на дебаты с Джо Байденом. Но я хочу дебатировать с ней. Она ничем не будет отличаться», — сказал он журналистам.

Согласно результатам опроса агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos, проведенного в понедельник–вторник, Камала Харрис опережает Дональда Трампа на 2% после того, как Джо Байден завершил свою кампанию.

За Харрис сейчас готовы проголосовать 44%, за Трампа — 42%.

Как пишет Reuters, это сравнимо с незначительным двухпроцентным отставанием Байдена от Трампа в опросе, который проводился на прошлой неделе. Тогда же у Трампа и Харрис было по 44%.

Во вторник вечером также стало известно, что конгрессмены-республиканцы внесли в Палату представителей резолюции с требованиями импичмента Камалы Харрис и отставки Джо Байдена.

То, что они будут приняты на рассмотрение — маловероятно.