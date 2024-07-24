Видео На Тейке камеры наблюдения сняли очередную аварию на печально известном перекрестке

Сандра с близкими живет всего в нескольких метрах от перекрестка. Вечером в понедельник, 22 июля, около 18:00 женщина вернулась с отдыха в Юрмале. Однако на подъезде к дому столкнулась с аварией.

"У нас это довольно регулярно происходит, потому что здесь населенная зона. Разрешенная скорость в этой территории составляет 20 километров в час, но, как мы поняли, красная машина, которая ехала по улице Баяру, чтобы пересечь улицу Лаймдотас, врезалась в Volvo", - рассказала жительница района Сандра.

Говоря о транспортном средстве Nissan красного цвета, Сандра добавила, что после удара машина потеряла возможность передвигаться. Был вызван автоэвакуатор.

Видео: Сюжет Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!