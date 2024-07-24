Видео На Тейке камеры наблюдения сняли очередную аварию на печально известном перекрестке

Уже долгое время на одном из перекрестков микрорайона Тейка с незавидной регулярностью водители провоцируют ДТП, сообщает передача Degpunktā.
Сандра с близкими живет всего в нескольких метрах от перекрестка. Вечером в понедельник, 22 июля, около 18:00 женщина вернулась с отдыха в Юрмале. Однако на подъезде к дому столкнулась с аварией.
"У нас это довольно регулярно происходит, потому что здесь населенная зона. Разрешенная скорость в этой территории составляет 20 километров в час, но, как мы поняли, красная машина, которая ехала по улице Баяру, чтобы пересечь улицу Лаймдотас, врезалась в Volvo", - рассказала жительница района Сандра.
Говоря о транспортном средстве Nissan красного цвета, Сандра добавила, что после удара машина потеряла возможность передвигаться. Был вызван автоэвакуатор.
Видео: Сюжет Degpunktā
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