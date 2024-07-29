Ищите себя на фото! В непогоду гости гала-концерта прибывают на Laima Rendezvous Jūrmala

С 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. На протяжении трех дней зрители смогли увидеть 45 артистов из 14 стран. Смотрите, кто посетил гала-концерт!