С 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. На протяжении трех дней зрители смогли увидеть 45 артистов из 14 стран. Смотрите, кто посетил гала-концерт!
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Ищите себя на фото! В непогоду гости гала-концерта прибывают на Laima Rendezvous Jūrmala
В воскресенье, 28 июля, на сцену вышли такие артисты и коллективы, как Андрей Макаревич, LUCKY LOVE, Нино Катамадзе, Стефан Мгебришвили, Николоз Рачвели, SUNSTROKE PROJECT, Михаил Шпак, Уку Сувисте, Musiqq, Citi Zēni, Интарс Бусулис, Мария Наумова, Янис Стибелис, Маркус Рива, Нормунд Рутулис и Ballet Freedom.
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