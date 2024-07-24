Главное за 24 июля Прокремлевский активист похитил и вывез дочь в РФ, можно ли купаться в парке Победы и как ищут пропавшего Серго

Интересное чтиво:

В редакцию RUS TVNET обратилась читательница: она заметила, что в водоеме обновленного парка Узварас (Победы) купаются люди, однако сообщений о новом месте для купания нигде нет. Мы обратились в Рижскую думу, чтобы узнать - можно ли плавать в новом водоеме парка?

Летний сезон в самом разгаре, и на рынках представлен широкий выбор свежих фруктов и овощей. Эстонский Postimees посетил местные рынки, чтобы получить представление об ассортименте и ценах.

"Артисты в то время знали всех президентов. Всех знали, но я как Путин. Они все меняются, а я остаюсь", - сказала латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью на канале "И грянул Грэм".

Утром 16 июля 2024 года горничные роскошного бангкокского отеля Grand Hyatt Erawan отправились убирать номер на пятом этаже, который должен был быть свободным. Открыв дверь, вместо обычного беспорядка, оставленного гостями, они обнаружили трупы шести человек. Ужасающая новость поначалу вызвала недоумение, за которым последовал ряд предположений о том, что именно могло произойти в высококлассном отеле в ночь с понедельника на вторник. Истинный сценарий событий раскрылся в ходе расследования, поскольку в обнаруженных уликах сошлись кусочки пазла - кофе, цианид и долг в десять миллионов тайских батов.

Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) станет предпоследним факелоносцем в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Deadline.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!