В уходящий рабочий день произошло много важных событий - прокремлевский активист похитил и вывез дочку в РФ, эксперт и родные рассказали, как ищут пропавшего Серго, а врач не обязан говорить с ребенком на иностранном языке. Об этих и других новостях среды, 24 июля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 24 июля ⟩ Прокремлевский активист похитил и вывез дочь в РФ, можно ли купаться в парке Победы и как ищут пропавшего Серго
Новости Латвии:
Человек, нелегально проникший в Россию из Латвии в выходные на сапборде - это прокремлевский активист Станислав Букайнс, обвиняемый по уголовному делу организации "Антифашисты Прибалтики", стало известно агентству LETA.
Муж Анны Янсоне Юрис Эвертовскис в своем профиле в соцсети Х сменил текст "Ищу Анну" на "Старый и грустный". Пропавшая Анна Янсоне найдена. 23 июля полиция сообщила об обнаружении останков.
"От себя скажу, что в воде, как правило, людей чаще находят, чем не находят", - говорит основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский. "Нужен моторизированный параплан", - просит о помощи Ярослава Томашевич, друг семьи пропавшего гидроциклиста Серго Тваури.
Ребенок имеет право получать информацию о своем здоровье в понятной форме в соответствии с возрастом и зрелостью, но врач не обязан говорить на иностранном языке, поясняет Бюро омбудсмена.
На прошлой неделе 450 призывников должны были начать службу в латвийской армии. Но на службу не явились 15 человек. О том, что будет с теми, кто уклоняется от армии, сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на сюжет Латвийского телевидения.
За рубежом:
Министр иностранных дел Китая Ван И встретился в среду со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, заверив обе стороны, что хочет прекращения российско-украинской войны и достижения мира.
Утром в среду, 24 июля, в Москве на улице Синявинской в северной части города был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате взрыва пострадали владелец авто и пассажирка, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Telegram-канал Astra пишет, что автомобиль принадлежит заместителю начальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи 33790 в Подмосковье Андрею Торгашеву, которому, по словам очевидцев, при взрыве оторвало обе ноги.
Вице-президент США Камала Харрис на первом митинге в рамках своей предвыборной кампании пообещала восстановить единство партии и обрушилась с критикой на республиканца Дональда Трампа.
Будапешт пригрозил и дальше блокировать выделение средств из Европейского фонда мира. Речь идет о сумме в 6,5 млрд евро, которые должны быть потрачены на поставки оружия и боеприпасов в Украину.
Приговоренного в Беларуси к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера признали виновным в том, что в октябре 2023 года он устроил взрыв на железнодорожной станции Озерище на окраине Минска. Эта станция используется белорусскими военными, через нее идут армейские грузы. В результате взрыва никто не пострадал, а ущерб составил чуть более 500 долларов. Тем не менее Кригера приговорили к расстрелу. Его дальнейшую судьбу будут решать немецкие и белорусские власти.
Интересное чтиво:
В редакцию RUS TVNET обратилась читательница: она заметила, что в водоеме обновленного парка Узварас (Победы) купаются люди, однако сообщений о новом месте для купания нигде нет. Мы обратились в Рижскую думу, чтобы узнать - можно ли плавать в новом водоеме парка?
Летний сезон в самом разгаре, и на рынках представлен широкий выбор свежих фруктов и овощей. Эстонский Postimees посетил местные рынки, чтобы получить представление об ассортименте и ценах.
"Артисты в то время знали всех президентов. Всех знали, но я как Путин. Они все меняются, а я остаюсь", - сказала латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью на канале "И грянул Грэм".
Утром 16 июля 2024 года горничные роскошного бангкокского отеля Grand Hyatt Erawan отправились убирать номер на пятом этаже, который должен был быть свободным. Открыв дверь, вместо обычного беспорядка, оставленного гостями, они обнаружили трупы шести человек. Ужасающая новость поначалу вызвала недоумение, за которым последовал ряд предположений о том, что именно могло произойти в высококлассном отеле в ночь с понедельника на вторник. Истинный сценарий событий раскрылся в ходе расследования, поскольку в обнаруженных уликах сошлись кусочки пазла - кофе, цианид и долг в десять миллионов тайских батов.
Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) станет предпоследним факелоносцем в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Deadline.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!