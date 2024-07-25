За последние два года в СМИ появлялось бесчисленное количество изображений окровавленных украинцев. Эти люди - герои, пострадавшие от вторгшихся на их родину российских оккупантов. Иван выглядит, мягко говоря, жутковато. Его лицо в повязках. Под глазом фингал. В носу какая-то трубка, назначения которой Иван не знает. "Я не могу дышать через нос. Только через рот", - поясняет он. Рука в гипсе, впереди операция, сообщает Rus.Postimees.