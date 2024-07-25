"Держали ее на линии пять часов": как мошенники оставили жительницу Эстонии без 40 000 евро

Орудующие в Эстонии мошенники изобретают все более изощренные схемы обмана. Используя современные технологии и психологические уловки, злоумышленники ловко манипулируют доверчивыми гражданами, лишая их значительных сумм денег, сообщает Rus.Postimees.
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В последнее время одной из наиболее распространенных и коварных схем является звонок "родственник в беде". При этом сценарии мошенники звонят жителям Эстонии и сообщают, что их близкие попали в опасную ситуацию, требующую немедленных финансовых затрат.
Елена (имя изменено, известно редакции) рассказала, как недавно стала свидетельницей подобного телефонного театра. "Позвонили моей маме, она на моих глазах побледнела, обмякла и села на диван, у нее затряслись руки. Она лишь произнесла: "Валя?". Валей зовут близкую подругу мамы", - рассказала Елена.