Будет ли этот год грибным? Отвечают микологи

Урожай грибов в этом году может быть богаче, чем в прошлом. Однако настоящий сезон грибной "охоты" начнется только в августе, рассказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot микологи Латвийского музея природы Диана Мейере и Инита Даниэле.
Даниэле говорит, что в данный момент наткнуться на грибы можно только в тех местах, где прошли дожди.
"Сейчас по сравнению с очень засушливыми годами ситуация лучше, но в основном массовый грибной сезон начнется в августе.
Какие-то грибы уже пошли с середины мая, лисичек в июне было довольно много, и июль пока мало чем отличается от июня, говорят специалисты.
Мейере отмечает, что жители достаточно активно рассказывают о грибных местах в соцсетях: например, сейчас много секретных троп и полян в своих лесах обнародовали жители Курземе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!