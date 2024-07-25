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Будет ли этот год грибным? Отвечают микологи

rus.tvnet.lv
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Фото: Ivan Marjanovic/Shutterstock.com

Урожай грибов в этом году  может быть богаче, чем в прошлом. Однако настоящий сезон грибной "охоты" начнется только в августе, рассказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot микологи Латвийского музея природы Диана Мейере и Инита Даниэле.

Даниэле говорит, что в данный момент наткнуться на грибы можно только в тех местах, где прошли дожди.

"Сейчас по сравнению с очень засушливыми годами ситуация лучше, но в основном массовый грибной сезон начнется в августе.

Какие-то грибы уже пошли с середины мая, лисичек в июне было довольно много, и июль пока мало чем отличается от июня, говорят специалисты.

Мейере отмечает, что жители достаточно активно рассказывают о грибных местах в соцсетях: например, сейчас много секретных троп и полян в своих лесах обнародовали жители Курземе.
 

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