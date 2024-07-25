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Российские дроны атаковали юг Украины; несколько залетели на территорию Румынии

rus.tvnet.lv
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Последствия ударов дронами
Последствия ударов дронами Фото: Reuters/ScanPix

Российские дроны уже вторую ночь подряд атаковали портовый город Измаил на юге Украины, нанеся ущерб инфраструктуре, сообщили в четверг украинские официальные лица, добавив, что несколько российских беспилотников влетели в воздушное пространство Румынии.

Муниципалитет Измаила сообщил, что в результате атаки России был нанесен ущерб объектам портовой инфраструктуры и административному зданию, а также ранены двое мирных жителей.

ВВС Украины сообщили, что за минувшую ночь Россия направила в Украину 38 беспилотников Shahed и что системы противовоздушной обороны сбили 25 из них.

Три дрона Shahed залетели на территорию Румынии, однако что с ними произошло, неизвестно.

Накануне ночью в результате нападения России в Измаиле были ранены три человека.

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