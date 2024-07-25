Фото Деревянный замок Улдевене в Лиелварде будет сохранен

В начале июля этого года появилась печальная новость - cтаринный латышский деревянный замок XII века Улдевене в Лиелварде этим летом увидят в последний раз - владелец здания Агрис Лиепиньш решил его снести. Однако сейчас стало ясно - деревянный замок в Лиелварде сохранится, так как его выкупит самоуправление за 15 тысяч евро, сообщает портал Ogrenet.lv в четверг, 25 июля.
Как сообщает портал, на заседании Огрского муниципалитета депутаты единогласно решили сохранить замок.
Руководитель Управления культуры и туризма Огрского края Марика Зеймуле на встрече рассказала, что владелец оценил созданную во дворце экспозицию в 18 600 евро, но в результате переговоров с муниципалитетом согласился, что самоуправление сможет приобрести здание за 15 000 евро.
Портал сообщает, что муниципалитету важно сохранить замок Улдевене прежде всего из-за его образовательной функции, а также сохранить культурное наследие.
В настоящее время муниципалитет планирует разработать план сохранения и обслуживания замка.
В начале августа дума пригласит экспертов, которые оценят поврежденные деревянные бревна замка, а также проинформируют о возможностях замены бревен.
Как передает Ogrenet.lv, председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис сообщил, что уже запланировал встречу с руководством деревообрабатывающей промышленности, чтобы согласовать возможности замены поврежденных бревен. "Замок был построен из выброшенных бревен, подаренных деревообработчиками, которые теперь также готовы пожертвовать замку строительные материалы", - сказал Хелманис.
Галерея: Замок Улдевене в Лиелварде
Ранее сообщалось, что старинный латышский деревянный замок XII века Улдевене в Лиелварде этим летом можно увидеть в последний раз - владелец здания Агрис Лиепиньш решил его снести.
По данным портала, владелец замка ждал этого решения несколько лет, и за это время он даже ушел на пенсию. "Пришло время смотреть телевизор", - пошутил в беседе с порталом Агрис.
Лиепиньш возводил деревянное строение своими силами начиная с 1997 года. Это идеальная реконструкция замка X-XIII веков, основанная на материалах археологических раскопок из разных уголков Латвии.
Журналу Ievas Stāsti владелец замка заявил, что не хочет передавать его другим владельцам, чтобы они превратили его в место для ведения бизнеса.
"Тогда тут будет квасно-пивная лачуга, большая игровая площадка, нет-нет, я не хочу этого видеть", - сказал журналу Лиепиньш.
По данным Ievas Stāsti, бревна замка планируется использовать на дрова, а собранные материалы Лиепиньш хотел бы передать какому-либо краеведческому музею.
Создатель замка в Лиелварде грозил снести его еще в 2004 году, но позже договорился с думой об обратном.
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