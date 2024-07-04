Фото В Лиелварде снесут деревянный замок Улдевене. Владелец построил его собственными силами

По данным портала, владелец замка ждал этого решения несколько лет, и за это время он даже ушел на пенсию. "Пришло время смотреть телевизор", - пошутил в беседе с порталом Агрис.

Лиепиньш возводил деревянное строение своими силами начиная с 1997 года. Это идеальная реконструкция замка X-XIII веков, основанная на материалах археологических раскопок из разных уголков Латвии.

Лиепиньш заявил порталу Ogrenet, что замок прожил свою жизнь.

Галерея: Замок Улдевене в Лиелварде

Журналу Ievas Stāsti владелец замка заявил, что не хочет передавать его другим владельцам, чтобы они превратили его в место для ведения бизнеса.

"Тогда тут будет квасно-пивная лачуга, большая игровая площадка, нет-нет, я не хочу этого видеть", - сказал журналу Лиепиньш.

По данным Ievas Stāsti, бревна замка планируется использовать на дрова, а собранные материалы Лиепиньш хотел бы передать какому-либо краеведческому музею.

Создатель замка в Лиелварде грозил снести его еще в 2004 году, но позже договорился с думой об обратном.

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