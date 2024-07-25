"Репортеры без границ" обошли блокаду России и восстановили доступ к европейским СМИ

Среди СМИ, сайты которых были разблокированы, - французский и немецкий общественный телеканал Arte, Латвийское общественное СМИ (LSM) и словацкое издание Dennik N.

Благодаря проекту Collateral Freedom в России будут доступны и другие СМИ Евросоюза (ЕС), на которые направлены санкции Кремля.

В рамках проекта создаются зеркала заблокированных СМИ, которые обновляются в режиме реального времени и адреса которых невозможно заблокировать.

Как сообщалось, в ответ на санкции ЕС, направленные против пропагандистских рупоров российского режима, Москва 25 июня объявила? что ограничит в РФ вещание и доступ к сайтам 81 СМИ Евросоюза.

В свежем российском списке заблокированных медиа фигурируют TVNET.LV и Apollo.lv, в свою очередь RUS TVNET был заблокирован в России еще весной 2022 года.

Так, из латвийских СМИ в список вошли порталы TVNET.LV, Apollo.lv, LSM.lv (включая LTV и Латвийское радио 4), а также Diena.lv.

Примечательно, что TVNET.LV в заявлении назван "интернет-телеканалом".

В свою очередь от Эстонии под запрет попали порталы propastop.org, ERR и эстонская версия Delfi. В то же время латвийская и литовская версии Delfi в перечень не вошли.

Сайт Postimees не фигурирует в тексте МИД РФ. В российском реестре "запрещенных" интернет-ресурсов страницы изданий Postimees Grupp оказались в первые недели после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, еще в марте 2022 года.

Что касается литовских СМИ - в представленный МИД РФ список вошли порталы LRT, 15min.lt и lrytas.lt.

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