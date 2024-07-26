ЭКСПЕРИМЕНТ "В трусиках - 60 евро, нагишом - 80": задорная работа в Таллинне на грани непотребства и интереса полиции

В Таллинне можно вызвать на дом девушку, которая сделает у тебя в квартире уборку в сексуальном наряде горничной, но никакого интима - гласит реклама. Мы решили выяснить, что же на самом деле прячется за этим объявлением и попытались устроиться в "клининговую" фирму на работу, сообщает Rus.Postimees.
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В Instagram мы нашли аккаунт с очень интригующим содержанием. "Хотите испытать что-то особенное?" - написано в объявлении. Девушка приедет к вам домой или в офис и будет наводить порядок в костюме горничной.
Такая оригинальная уборка обойдется заказчику в 120 евро в час. Никакого интима, как заявляет "клининговая фирма", в услугу это не входит. Но мы не поверили и решили попробовать устроиться на работу в это агентство. В итоге в дело вмешалась полиция.