"Так будут вестись войны в будущем". Беспилотники в войне России с Украиной

«Это новое направление в современной войне. В 2022 году это была только война пехоты, а сегодня половина ее — это война беспилотников, битва между российскими дронами и нашими», — говорит он.

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Переход к войне с помощью беспилотников — это сочетание нужды и инноваций. Беспилотники имеются в изобилии, хотя и не обладают такой огневой мощью, как артиллерия.

У Украины постоянно не хватает артиллерийских снарядов, а ее союзники не торопятся их производить и поставлять. Но союзники Украины сформировали «коалицию беспилотников», пообещав поставить стране миллион дронов в этом году.

Россия тоже использует нововведения на поле боя, применяя более старую технологию, и деревня Липцы, расположенная всего в 10 км от российской границы, поплатилась за это.

Коллаж Фото: BBC

Ее разрушили планирующие бомбы — «тупые бомбы» советской эпохи, оснащенные стабилизаторами и спутниковой системой наведения. Некоторые из них весят по три тонны, их запускают с самолетов, и они разрушают позиции украинской пехоты и украинские города.

Женщина по имени Светлана, которой в результате этих атак пришлось покинуть Липцы, рассказала нам: «Вокруг все взрывалось. Все горело. Было страшно. Невозможно было даже выбраться из подвала».

Схема Фото: BBC