В США арестованы лидер мексиканского наркокартеля "Синалоа" и сын "Эль Чапо"

Самбада, которому сейчас 76 лет, создал картель вместе с Хоакином "Эль Чапо" Гусманом, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в тюрьме США.

Вместе с Самбадой задержан и сын Гусмана Хоакин Гусман Лопес, также один из лидеров картеля "Синалоа".

Они были задержаны в городе Эль-Пасо в штате Техас, который находится на границе с Мексикой.

Генпрокурор США Меррик Гарланд указал, что Самбадла и Лопес возглавляют "один из самых жестоких и мощных наркокартелей в мире".

В феврале власти США обвинили Самбаду в сговоре с целью изготовления и распространения вещества, содержащего фентанил, а также контрабанде наркотиков, убийстве, похищении, отмывании денег и организованной преступности.

Исмаэль Самбада Фото: AP/Scanpix

Хоакин "Эль Чапо" Гусман Фото: AP/Scanpix

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