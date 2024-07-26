В США арестованы лидер мексиканского наркокартеля "Синалоа" и сын "Эль Чапо"

В США задержан босс наркокартеля "Синалоа" Исмаэль Самбада, известный как "Эль Майо", сообщило в четверг Министерство юстиции США, пишет ВВС.
Самбада, которому сейчас 76 лет, создал картель вместе с Хоакином "Эль Чапо" Гусманом, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в тюрьме США.
Вместе с Самбадой задержан и сын Гусмана Хоакин Гусман Лопес, также один из лидеров картеля "Синалоа".
Они были задержаны в городе Эль-Пасо в штате Техас, который находится на границе с Мексикой.
Генпрокурор США Меррик Гарланд указал, что Самбадла и Лопес возглавляют "один из самых жестоких и мощных наркокартелей в мире".
В феврале власти США обвинили Самбаду в сговоре с целью изготовления и распространения вещества, содержащего фентанил, а также контрабанде наркотиков, убийстве, похищении, отмывании денег и организованной преступности.
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