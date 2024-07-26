Режиссерская версия фильма "Однажды в Америке" в программе "Балтийской жемчужины"

Замешенная на крови, сексе и преступлениях, история великой дружбы и любви, алчности и самопожертвования, предательства и прощения…

Фото: Пресс-фото

Это случилось однажды в Америке.

Дети еврейских иммигрантов, перебравшихся в Нью-Йорк за лучшей жизнью, осваиваются на суровых улицах Нижнего Ист-Сайда. Бедные мальчишки еврейского гетто Манхэттена заключают между собой трогательный договор о верности, обязуясь выше всего в жизни ставить дружбу и свободу.

Не ждите легкой прогулки с ностальгической атмосферой "золотого века" , джазовой музыкой и декадентскими интерьерами эпохи гламура "Великого Гэтсби". Время расщеплено, а затем совмещено на манер слоеного пирога, где три временных пласта перемежают друг друга. Действие кружит и петляет, начинаясь в 1933 году, переносится в 1968 год, потом опрокидывается в начало века.

Фильм дерзко сплавляет эпохи: чемодан, подхваченный в 68-м, опускается на землю в 33-м, а зеркало, в которое заглядываешься сегодня, может отразить тебя в детстве.

Будьте готовы к этой временной качке из воспоминаний, снов, опиумных галлюцинаций, чтобы понять, что же случилось однажды в Америке.

Критики и зрители до сих пор спорят о том, кто сыграл лучше - Роберт Де Ниро или Джеймс Вуд, но эти споры бесплодны. Все актеры великолепны, а фильм – гениален, вершина творчества Леоне.

Фото: Пресс-фото

Сам режиссер так сказал о своем фильме: "Это не исторический фильм, а фантастическая, утопическая пьеса с американскими мифами. Главный герой этого фильма — само время. Гангстер в поисках утраченного времени".

28 сентября в кинотеатре Splendid Palace будет показана оригинальная версия последнего, а также самого известного фильма великого режиссера Серджо Леоне "Однажды в Америке".

Фильм будет демонстрироваться только один раз. Обратите внимание – фильмы фестивальной программы уже можно найти на сайте biļešuserviss.lv, а также в профиле фестиваля в Facebook (Фестиваль "Балтийская жемчужина"), Instagram #festivalbalticpearl и YouTube @Balticpearl2024.

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