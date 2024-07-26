Режиссерская версия фильма "Однажды в Америке" в программе "Балтийской жемчужины"

28 сентября в кинотеатре Splendid Palace впервые в Латвии вы сможете посмотреть оригинальную, расширенную версию фильма культового итальянского режиссера Серджио Леоне. Кинопленка была отреставрирована и восстановлена в честь 40-летия со дня премьеры.
Мощный, величественный фильм с грандиозной музыкой Эннио Морриконе и выдающимися актерами до сих пор считается непревзойденным шедевром своего жанра, а интригующий, неоднозначный финал вызывает споры и недоумение зрителей.
"Когда Серджио Леоне снял гангстерский эпос "Однажды в Америке", это было невероятное событие. Недавно, с помощью семьи Леоне, были возвращены несколько утерянных сцен.
Реставрация картины — это совместная работа Cineteca di Bologna, L’Immagine Ritrovata и Film Foundation при финансировании Gucci. Гораздо более длинная версия фильма восстановила необычайную прустовскую структуру, которую Леоне считал решающей для своего грандиозного полотна 20-го века. Великий фильм стал еще более великим", - сказал Мартин Скорсезе
Серджио Леоне 10 лет готовился к своему монументальному произведению. Похоже, Леоне сам не понимал, где кончается реальность-реальность и начинается реальность кино.
Действие кружит, петляет. Движение и звук сплавляют эпохи: чемодан, подхваченный в 68-м, опускается на землю в 33-м, а зеркало, в которое заглядываешься сегодня, может отразить тебя в детстве. Леоне переживал, что в США сделали из 255-минутного фильма 135-минутный телесериал, расположив события в хронологической последовательности. Это — убийство: ни одной минутой киновремени Леоне жертвовать нельзя.
Замешенная на крови, сексе и преступлениях, история великой дружбы и любви, алчности и самопожертвования, предательства и прощения…
Это случилось однажды в Америке.
Дети еврейских иммигрантов, перебравшихся в Нью-Йорк за лучшей жизнью, осваиваются на суровых улицах Нижнего Ист-Сайда. Бедные мальчишки еврейского гетто Манхэттена заключают между собой трогательный договор о верности, обязуясь выше всего в жизни ставить дружбу и свободу.
Не ждите легкой прогулки с ностальгической атмосферой "золотого века" , джазовой музыкой и декадентскими интерьерами эпохи гламура "Великого Гэтсби". Время расщеплено, а затем совмещено на манер слоеного пирога, где три временных пласта перемежают друг друга. Действие кружит и петляет, начинаясь в 1933 году, переносится в 1968 год, потом опрокидывается в начало века.
Фильм дерзко сплавляет эпохи: чемодан, подхваченный в 68-м, опускается на землю в 33-м, а зеркало, в которое заглядываешься сегодня, может отразить тебя в детстве.
Будьте готовы к этой временной качке из воспоминаний, снов, опиумных галлюцинаций, чтобы понять, что же случилось однажды в Америке.
Критики и зрители до сих пор спорят о том, кто сыграл лучше - Роберт Де Ниро или Джеймс Вуд, но эти споры бесплодны. Все актеры великолепны, а фильм – гениален, вершина творчества Леоне.
Сам режиссер так сказал о своем фильме: "Это не исторический фильм, а фантастическая, утопическая пьеса с американскими мифами. Главный герой этого фильма — само время. Гангстер в поисках утраченного времени".
28 сентября в кинотеатре Splendid Palace будет показана оригинальная версия последнего, а также самого известного фильма великого режиссера Серджо Леоне "Однажды в Америке".
Фильм будет демонстрироваться только один раз. Обратите внимание – фильмы фестивальной программы уже можно найти на сайте biļešuserviss.lv, а также в профиле фестиваля в Facebook (Фестиваль "Балтийская жемчужина"), Instagram #festivalbalticpearl и YouTube @Balticpearl2024.
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