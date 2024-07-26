Конфликт приюта и заводчицы: одна из собак возвращена домой

Как уже сообщал TVNET+, стаффордширского терьера (суку) и американского питбультерьера (кобеля) привезла в приют нерадивая хозяйка. Обе собаки были очень худые, а стаффордша настолько плоха, что ее поместили в ветеринарную клинику. Однако выяснилось, что одна из собак юридически принадлежит заводчице Герде, которая тут же приехала в приют, чтобы забрать своего питбультерьера и взять на себя все расходы на уход и лечение. Второй заводчик также захотел забрать животное и ухаживать за ним, однако хозяйка приюта ĶEPU-ĶEPĀ собак не отдала, мотивируя это вескими аргументами и буквой закона.



К вопросу были подключены полиция и продовольственно-ветеринарная служба, будут также возбуждены дела по факту жестокого обращения с животными: причем заявления в полицию подали и заводчица, и хозяйка приюта.

Участники этой истории поделились своим видением ситуации с TVNET+. Подробнее об этом можно прочитать вот здесь.

25 июля вечером стало известно, что заводчице Герде удалось вернуть своего питбультерьера. Вот что она пишет в соцсетях: "Огромное спасибо всем, кто переживал и сделал мне добро в эту страшную неделю... Несмотря на все, что я испытала: угрозы, ложь, запугивание, обман, клеветy, манипуляции и просто

нечеловеческое отношение - я рада сообщить, что правда восторжествовала - Деймон больше не вынужден сидеть в приюте. Он дома со своей семьей! ЗАКОН на нашей стороне!!!!!!". И указала, что собаку ей передала полиция.



Однако история далека от завершения. Расследование в компетентных ведомствах продолжается. Вот что написала 25 июля в соцсетях владелица приюта Гундега: "Сегодня обе собаки были доставлены на судебно-медицинскую экспертизу, которую им назначила Государственная полиция в рамках ведомственной экспертизы. Также Госполиция сегодня приняла решение придать Деймону статус вещественного доказательства и передать собаку на хранение Герде. К сожалению, в нашей стране нет законодательных статей, которые бы защищали животных от лиц, обращавшихся с ними жестоко!".



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