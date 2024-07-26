ГосТВ Беларуси показало "интервью" с немцем, приговоренным к смерти

В сюжете белорусского госТВ Кригер сообщил что работал в посольстве США в Берлине охранником и парамедиком-спасателем в Германии. Он также рассказал о своем желании "пригодиться" Украине и о том, как начал отправлять заявки в украинские добровольческие формирования.

Из видео можно сделать вывод, что в 2023 году с Рико Кригером по видеосвязи поговорил неизвестный человек в маске, предложив "вылететь в Минск для выполнения важных заданий" и пообещав, что "в случае успеха" он вернется в Германию, а затем отправится в Украину. Кригер был уверен, что общается с представителями СБУ и доверял им.

По словам Кригера, в Минск он прилетел через Азербайджан, а в Беларуси выполнял поручения тех, кто его туда направил. 5 октября 2023 года его попросили забрать рюкзак по высланным координатам и оставить возле его вагона на станции Озерище. Кригер выполнил инструкции и поехал в отель. Вскоре на станции прогремел взрыв, в результате которого никто не пострадал. На следующий день Кригера задержали, а позже обвинили по шести уголовным статьям, включая совершение теракта и наемничество. Он признал вину только по одному пункту - за агентурную деятельность.