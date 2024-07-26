1 ноября 2023 года Госполиция получила информацию о без вести пропавшей Анне Янсоне 1989 года рождения и ее новорожденной дочери Луизе Эвертовской. 2 ноября стражи порядка в лесу в волости Валгундес Елгавского края обнаружили автомобиль, в котором была найдена мертвой объявленная в розыск девочка. 23 июля 2024 года Госполиция сообщила, что найдено тело женщины. На следующий день команда TVNET GRUPA встретила мужа Анны Юриса, вместе с которым вместе мы добрались до места, где была найдена Анна. Место трагедии как Юрис, так и мы хотели осмотреть, чтобы найти ответы на многие вопросы, остающиеся пока без ответа...

Примечание редакции:

Почему мы продолжаем информировать об этой трагедии? Обязанность заслуживающего доверия СМИ - информировать о событиях. В том числе и о тех, которые вызвали резонанс в обществе. Не только о достижениях, но и о страданиях близких в случае смерти. Осталось много неотвеченных вопросов и неясностей, из-за чего ребенок потерял свою маму, поэтому мы считаем своей обязанностью не останавливаться на полпути.

"Не знаю, будет ли у меня энергия и время с этим бороться... но я буду рад, если вы (и особенно журналисты) не позволите полиции расслабиться и сказать: "нашлась, дело закрыто, чего еще", а поможете надавить, чтобы как можно больше выяснили, что произошло на самом деле", - написал в соцсети Х муж Анны Юрис.

Чтобы суметь сформулировать вопросы и найти на них ответы, в среду, 24 июля, мы встретились с Юрисом в месте, где были найдены останки Анны.