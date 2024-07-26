ЕС впервые переводит Украине прибыль от замороженных активов РФ

Как сообщала тогда председательствовавшая в ЕС Бельгия, деньги пойдут на поддержку восстановления Украины, а также для обороны страны. При этом только в 2024 году сумма выплат может составить до 3 млрд евро.

Переговоры по этому плану затянулись в том числе из-за того, что Австрия и ряд других государств отказывались участвовать в непосредственных поставках оружия и боеприпасов. По их требованию была достигнута договоренность о том, что часть процентов от российских доходов будет использоваться и для других видов помощи, сообщало немецкое агентство dpa.

Страны G7 выделят Киеву 50 млрд долларов за счет активов РФ

Страны "Большой семерки" в июне также договорились о выделении Киеву кредита под залог доходов от замороженных российских активов. Всего G7 планируют выплатить Украине 50 млрд долларов, а погашать ссуду она будет за счет передаваемых ей процентов от активов Центробанка РФ, замороженных в странах Запада.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!