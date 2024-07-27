Зеленский рассказал, где на фронте сложилась самая сложная ситуация

Зеленский заявил, что самая сложная ситуация для украинских военных сложилась в направлении Покровска в Донецкой области и именно там необходимо усилить позиции Украины.

"Мы с военным командованием детально анализируем ситуацию на сложных направлениях, и в первую очередь это Покровское направление в Донецкой области. Именно это направление было и остается основным направлением российских ударов. Отчеты [Александра] Сырского сегодня были получены дважды", - сказал Зеленский.

"Все должно быть сделано и будет сделано для укрепления наших позиций", - заявил Зеленский.

В своем видеообращении он также особо похвалил украинских солдат, которые наносят удары по российским базам и логистике на оккупированной территории, но не назвал конкретные подразделения.

"Оккупант должен чувствовать, что это украинская земля", - сказал Зеленский.

Украинские СМИ ранее сообщали о ракетном обстреле российского военного аэропорта на Крымском полуострове, однако последствия атаки пока не известны. В Минобороны России атаку не прокомментировали.

В субботу, 27 июля, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские военные пытаются поддерживать постоянное наступательное давление по всему фронту. Это нужно, чтобы не позволить Украине перехватить инициативу на поле боя, и для этого как раз нужно делать фронт более протяженным.

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