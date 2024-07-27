Главное за 27 июля Фестиваль Вайкуле в разгаре, первые выступления Латвии на Олимпиаде и мощнейшая буря

Во второй половине дня в субботу, 27 июля, в Кокнесе Айзкрауклского края произошел пожар в кафе Panna Cafe Koknese, сообщает агентство LETA.

С 16 по 19 июля в Страсбурге на первое пленарное заседание собрался новый, избранный в июне созыв Европарламента. TVNET+ во второй день пленарного заседания, 17 июля, опросил новоизбранных депутатов от Латвии о первых впечатлениях, рабочих задачах, а также долгосрочных целях в новой должности. "Если кому-то кажется, что в Латвии большая бюрократия, то, поверьте мне, это несравнимо с тем, что происходит здесь", - отмечает Мартиньш Стакис, который был избран от партии "Прогрессивные" и представляет политическую группу "Зеленые/Европейский свободный альянс".

Природа нередко преподносит нам разные сюрпризы, и в этом году на мысе Колка туристов ожидало необычное зрелище. Об этом TVNET+ рассказал директор SIA Kolkasrags Янис Дамбитис.

В четверг, 25 июля, Eurostat опубликовал данные, которые говорят о том, что латвийцы могут ожидать, что их трудовая жизнь составит в среднем 37 лет. При этом в странах с наиболее активной трудовой деятельностью этот период превышает 40 лет, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Eng.LSM.lv.

Государственная полиция разыскивает пропавших без вести Рафаэля Кактиниекса 2012 года рождения и Рудольфа Кактиниекса 2018 года рождения.

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