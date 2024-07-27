В Юрмале продолжается фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024, в Париже наконец началась Олимпиада, а на Латвию в понедельник обрушится очень сильная буря. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за субботу, 27 июля.
Главное за 27 июля ⟩ Фестиваль Вайкуле в разгаре, первые выступления Латвии на Олимпиаде и мощнейшая буря
Laima Rendezvous Jūrmala:
В пятницу, 26 июля, в концертном зале "Дзинтари" прошел первый день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Ранее TVNET+ побывал на репетициях, а еще фестиваль посетили Алла Пугачева и Андрей Макаревич.
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В пятницу, 26 июля, в концертном зале "Дзинтари" прошел первый день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Ранее TVNET+ побывал на репетициях и смог поговорить с продюсером фестиваля Элитой Милграве.
В субботу, 27 июля, в концертном зале "Дзинтари" проходит второй день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Репетиции начались уже в 9:00 и TVNET+ опять смог второй день находиться за кулисами и следить за подготовкой артистов.
В пятницу, 26 июля, состоялось грандиозное открытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. В концерте приняли участие 13 исполнителей, а также сама Лайма Вайкуле и балет Freedom.
Новости Латвии:
Вечером в воскресенье, 28 июля, в Латвии начнется буря, которая в понедельник, 29 июля, может стать одной из самых сильных летних бурь за всю историю наблюдений. Также ожидаются особенно сильные дожди, предупреждают синоптики.
Во второй половине дня в субботу, 27 июля, в Кокнесе Айзкрауклского края произошел пожар в кафе Panna Cafe Koknese, сообщает агентство LETA.
С 16 по 19 июля в Страсбурге на первое пленарное заседание собрался новый, избранный в июне созыв Европарламента. TVNET+ во второй день пленарного заседания, 17 июля, опросил новоизбранных депутатов от Латвии о первых впечатлениях, рабочих задачах, а также долгосрочных целях в новой должности. "Если кому-то кажется, что в Латвии большая бюрократия, то, поверьте мне, это несравнимо с тем, что происходит здесь", - отмечает Мартиньш Стакис, который был избран от партии "Прогрессивные" и представляет политическую группу "Зеленые/Европейский свободный альянс".
Природа нередко преподносит нам разные сюрпризы, и в этом году на мысе Колка туристов ожидало необычное зрелище. Об этом TVNET+ рассказал директор SIA Kolkasrags Янис Дамбитис.
В четверг, 25 июля, Eurostat опубликовал данные, которые говорят о том, что латвийцы могут ожидать, что их трудовая жизнь составит в среднем 37 лет. При этом в странах с наиболее активной трудовой деятельностью этот период превышает 40 лет, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Eng.LSM.lv.
Государственная полиция разыскивает пропавших без вести Рафаэля Кактиниекса 2012 года рождения и Рудольфа Кактиниекса 2018 года рождения.
За рубежом:
В конце июня в Нарве прошел парад, посвященный Дню победы в Освободительной войне (1918-1920). Нескольких ребят из организации "Молодые орлы" (молодежное подразделение Кайтселийта - эстонское добровольческое военизированное формирование, аналог латвийской Земессардзе - прим. ред.) отстранили от участия в параде за то, что они отказались надеть ленты с цветами украинского флага. Сегодня стало известно, что они получили извещения об исключили из организации, однако представитель "Молодых орлов" заявил, что официально ребята пока не исключены.
"Вцепились [во власть] и держимся, как вошь за воротник", – говорил в 1957 году советский лидер Никита Хрущёв, мой прадед. Чтобы подчеркнуть свою мысль, он попросил аудиторию – шокированных аппаратчиков Коммунистической партии – назвать средний возраст ухода в отставку. "Около 65", – отвечали из зала. 63-летний Хрущёв пошутил, что уже приближается к этому возрасту и хотел бы спокойно "чаёк попивать" на пенсии, а не чтобы его уносили прямо с заседаний в Кремле на кладбище. Похоже, что президент США Джо Байден внял этому совету.
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Во время визита в Гренландию, когда королева Дании Мэри направилась приветствовать жителей, на нее неожиданно наехал скутер. К счастью, королева отделалась небольшим испугом. Что там на самом деле произошло?
Инцидент произошел в восточной части Финского залива и длился около семи минут.
Российское независимое издание "Важные истории" выяснило, что с военных баз вблизи российско-украинской границы были убраны вертолеты и бомбардировщики, чтобы защитить их от украинских атак. Это произошло после того, как США разрешили украинцам наносить удары американским оружием по объектам на территории России, сообщает литовское издание 15min.lt.
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Министерство обороны России сообщает, что в Волгоградской области во время учебного полета разбился бомбардировщик Су-34. Министерство указывает, что самолет упал в безлюдном месте и не нес боекомплектов. Экипажу бомбардировщика удалось катапультироваться, пишет "Радио Свобода".
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