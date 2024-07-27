В Германии несколько подростков обвиняются в убийстве двух украинцев

Подростки возрастом от 14 до 15 лет обвиняются по двум статьям в совместно совершенном убийстве, сказал пресс-секретарь регионального суда Эссена.

Они также обвиняются в нескольких других ограблениях и физических нападениях, совершенных с мая прошлого года.

Теперь суд должен решить, принимать ли эти обвинения к рассмотрению.

Убийство украинцев 10 февраля было с отвращением воспринято в Германии.

Два украинских профессиональных баскетболиста, 17 и 18 лет, получили ножевые ранения на центральном железнодорожном вокзале Оберхаузена и скончались от полученных травм. Полиция заявила, что нападение не было совершено на почве расизма.

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