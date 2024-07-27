ГУР: Украинские дроны атаковали стратегический бомбардировщик РФ на аэродроме под Мурманском

Аэродром "Оленья", на котором был нанесен удар по бомбардировщику, находится примерно в 1800 километрах от украинской границы. До сих пор самым удаленным от украинской границы ударом беспилотника считалась атака на радар в Оренбургской области, примерно в 1500 километрах от украинской границы.

Прошедшей ночью и в субботу утром беспилотные летательные аппараты ГУР также атаковали военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области, военный аэродром в "Дягилево" в Рязанской области и нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Информации о нанесенном ущербе пока нет.

Агентству УНИАН также рассказали в ГУР, что в результате операции были поражены три российских вертолета. Одна атака произошла на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" в городе Томилино под Москвой. В результате диверсии были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226, а 21 июля на аэродроме в Самаре был уничтожен вертолет Ми-8.

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