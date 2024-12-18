По ее словам, кампании по дезинформации, проводимые РФ, являются главным элементом гибридной войны, фронт которой "проходит через наши собственные демократии, университеты, парламенты, СМИ и другие институты". Таким образом, Москва пытается повлиять на внутреннюю политику в странах ЕС и ослабить поддержку Украины, считает Каллас. Дезинформация или искаженная информация, которая является правдой лишь частично, достигает широкой аудитории через социальные сети. "Она буквально у нас в карманах, на наших телефонах, в наших приложениях", - посетовала Каллас. По ее мнению, лучший способ противостоять дезинформации состоит в ее разоблачении, предоставлении фактов и поддержке независимых медиа. Дипломат также напомнила, что в ЕС борьбой с российской пропагандой занимается специально созданная в 2015 году служба - East Stratcom Task Force.

"Кремль цинично меняет местами роли жертвы и агрессора"

Во время дебатов об исторических манипуляциях России было немало эмоциональных выступлений, в которых евродепутаты упоминали об опыте собственных стран. "Я родилась в Литве, оккупированной Советским Союзом. Это был период отвратительной лжи, когда борцов за свободу называли бандитами (…). Когда мы обрели независимость, мы надеялись на конец империи лжи. Однако пакт Молотова-Риббентропа стал крупнейшей европейской катастрофой прошлого века, и, к сожалению, он возрождается в агрессивной политике нынешнего Кремля", - заявила евродепутат от Европейской народной партии Раса Юкнявичене.