В интервью, опубликованном во вторник, 18 декабря, во французской газете Le Parisien, на вопрос, на какие компромиссы он готов пойти ради прекращения войны и готов ли Киев хотя бы временно отказаться от Крыма или Донбасса, Зеленский ответил: "Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать".

"Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - добавил президент Украины.

На вопрос, готов ли Зеленский сесть за один стол переговоров с Путиным, он ответил: "Важно не то, кто сидит напротив. Важно, в каком состоянии вы находитесь, когда ведете переговоры. Я не думаю, что мы находимся в слабой позиции, но и в сильной мы тоже не находимся. Будем ли мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского союза? Да, в будущем, но когда?".