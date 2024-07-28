"Теперь Илона - это Илона Танне, моя жена": шеф-повар Элмарс Таннис вступил в брак

"Сегодня я женился на самой красивой невесте в мире! Теперь Илона - это Илона Таннис, моя жена! Мы счастливы", - сообщил Элмарс.

Фото: Ekrānuzņēmums no "Facebook".

Пара планировала свадьбу с сентября прошлого года, когда Элмарс сделал предложение своей возлюбленной.

Накануне волшебного события Илона в своем Instagram-аккаунте выразила искреннюю благодарностью подругам, которые организовали для нее великолепный девичник.

В сентябре прошлого года Элмарс рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной: "Я сделал это".

Таннис встретил свою возлюбленную в Лигатне, встреча была совершенно случайной, но они сразу влюбились друг в друга.

После этого они общались в социальных сетях, но случайный видеозвонок по телефону ускорил отношения до личных свиданий.

Тогда Элмарс рассказал о свадьбе: "Свадьба будет относительно большой, около 60-80 гостей. Мы еще не составили точный список. Это тот момент, когда мы должны понять, кого пригласить, а кого нет - сколько дальних родственников хотят. Мы подумали, что это наша свадьба, и нам уже не двадцать, я думаю, следует пригласить тех людей, которые есть в нашей жизни".

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