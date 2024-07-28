Гражданин Латвии, который в начале этого года в результате расследования VDD был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за шпионаж, приезжал в Эстонию по поручению российских спецслужб, чтобы нарисовать граффити на стене комплекса Центра киберзащиты НАТО.

В то время происходили кибератаки на информационные системы государственных органов Эстонии, и целью граффити, по мнению VDD, было усилить нестабильность в соседней стране.

Еще один гражданин Латвии, которого VDD установил при сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности (MIDD), отправился в столицу Украины Киев, чтобы бросить самодельную топливную смесь в вентиляционную шахту здания с целью устроить пожар. В настоящее время разбирательство по этому уголовному делу продолжается.

​С прошлого года VDD во взаимодействии с другими госструктурами усилило противодействие злонамеренной деятельности, организуемой российскими спецслужбами.

В их числе VDD проинформировало сотрудников службы безопасности объектов критической инфраструктуры и объектов массового скопления людей о возможной угрозе, дав рекомендации по усилению режима безопасности и призвав их сообщать о подозрительных действиях вблизи этих объектов.

Также VDD проинформировало Госполицию и муниципальную полицию о возможных угрозах безопасности объектов критической инфраструктуры, призвав усилить внимание к безопасности таких объектов.

В VDD отмечают, что разведывательные данные о конкретном объекте обычно собираются до начала вредоносной деятельности. Поэтому подозрительные действия на объектах критической инфраструктуры включают, например, съемку, фотографирование или наблюдение за объектом, пилотирование беспилотного летательного аппарата вблизи объекта, пребывание вблизи объекта в течение длительного периода времени или парковку автомобиля вблизи объекта.

Жителям, наблюдающим подобный вид деятельности вблизи объектов государственного значения, предлагается сообщить об этом в VDD, позвонив по круглосуточному номеру телефона 67208964 или написав на электронную почту info@vdd.gov.lv.

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