Мемориал легионеров в Джуксте облили краской. Похожая провокация - в Литве

На акт вандализма обратила внимание глава администрации Джукстской волости Даце Поле, которая по поводу инцидента обратилась в полицию. На вопрос, связано ли это, по ее мнению, с 8 мая, Поле ответила, что определенно имеет. "Когда в Джуксте устанавливали памятный крест легионерам, его облили красной краской и через несколько дней взорвали. На этот раз облили белой краской, но не взорвали. Грустно", - рассказала программе глава волостной администрации.

Как стало известно TV3 Ziņas, в связи с инцидентом Государственная полиция возбудила уголовное дело по статье 229 Уголовного кодекса - за уничтожение, повреждение или надругательство над культурным объектом. Такое нарушение наказывается лишением свободы до трех лет, кратковременным лишением свободы, пробационным надзором, привлечением к общественным работам, либо штрафом.

Памятный камень в память о защитниках Курземской крепости установлен в 1991 году. Его автор - скульптор Ояр Фелдбергс.

С приближением 9 мая аналогичная провокация имела место и в Литве, в городе Меркине. Как сообщает портал tv3.lt, белой краской облили памятник предводителю партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Местный мэр Альгис Кашета допускает, что вандалы действовали поздно вечером в воскресенье. В настоящее время уже идет очистка памятника. Виновные пока не известны, но инцидент расследуется полицией.

По словам мэра, для предотвращения актов вандализма в будущем возле памятника планируется установить видеокамеры.