Израиль ответил на гибель людей на футбольном поле ударами по "Хезболле" в Ливане

Эскалация может привести к полномасштабной войне Израиля с «Хезболлой», вооруженные силы которых стали регулярно обмениваться обстрелами после начала войны в Газе в октябре 2023 года.

В субботу в результате обстрела футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах 12 подростков и молодых людей погибли и еще десятки получили ранения.

В воскресенье МИД Израиля обнародовал имена 10 погибших детей, сообщив, что их возраст составляет от 10 до 16 лет. Имя одиннадцатого погибшего было названо, но его возраст не был указан. Информация о двенадцатом погибшем не была подтверждена.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедшее, заявил, что страна «не будет молча за этим наблюдать», а министр обороны Йоав Галант пообещал «нанести сильный удар по врагу», сообщила The Times of Israel.

Незадолго до трагедии «Хезболла» взяла на себя ответственность за четыре удара, в том числе одного на военный штаб бригады «Хермон» на склонах горы Хермон. База находится примерно в трех километрах от футбольного поля.

Побывавший на месте гибели людей спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что «Хезболла» лжет, отрицая свою причастность к произошедшему. По его словам, удар был нанесен ракетой Falaq-1 иранского производства, «эксклюзивно принадлежащей „Хезболле“».