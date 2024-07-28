На Тукумской линии задерживаются поезда из-за упавшего на рельсы дерева

Пассажиров призывают следить за актуальной информацией о движении поездов на портале и в мобильном приложении Vivi.

Кроме того, предприятие Latvijas dzelzceļš сообщило и о сломанных деревьях у станции в Цесисе.

🌬️ Uz dzelzceļa infrastruktūras jau vērojami pirmie vētras postījumi - lauzti koki posmā Sloka-Vaivari un pie Cēsu stacijas. Mūsu kolēģi pašaizliedzīgi strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu vilcienu kustību. — Latvijas dzelzceļš (@VAS_LDz) July 28, 2024

Как уже сообщалось, вечером в воскресенье Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила первые два вызова, связанные с плохими погодными условиями.

Так, до 20 часов было получено два вызова на опасные деревья, которые угрожают упасть на здание. В одном случае дерево прислонилось к балкону здания.

Упомянутые вызовы были получены в Риге и в Талсинском крае.

Напомним, ожидается очень сильный дождь и буря поэтому синоптики объявили два предупреждения максимального, красного уровня.

Самый сильный ветер и самые интенсивные осадки ожидаются в Латвии в ночь на понедельник и с утра, и сильнее всего они затронут южное побережье Рижского залива и Земгале, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.

В воскресенье до 19 часов больше всего осадков выпало на западе Курземе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Вентспилсе количество осадков достигло 45 миллиметров или 71% от месячной нормы, в Павилосте - 41 миллиметр или 67%. На нескольких станциях наблюдения в Курземе, а также в Зосени количество осадков превысило 15 миллиметров.

Жители в соцсетях делятся фото и видеоматериалами, на которых видны затопленные улицы Вентспилса, однако проехать по ним можно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!