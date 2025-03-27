"Нам не нужно простое присутствие, чтобы показать, что Европа присутствует", - добавила Жовква. "Нам не нужны миротворцы, голубые каски, невооруженные [солдаты] или что-то в этом роде".

В то же время он подчеркнул, что Киев не нуждается в европейских солдатах для борьбы с Россией. Украинские власти понимают, что на так называемой линии соприкосновения не будет иностранных войск и что Киеву придется полагаться "прежде всего" на собственную армию, признал Жовква.

Однако он предположил, что Киев ожидает сильного европейского военного присутствия в Украине и войск, готовых к самым разным сценариям, включая ракетные атаки и атаки беспилотников.

"Если европейские страны всерьез хотят внести свой вклад, они должны быть действительно серьезными", - сказал украинский чиновник.

Он отказался сообщить, сколько европейских войск необходимо Украине и где они могут быть размещены. Жовква лишь признал, что 5 000 или 10 000 военнослужащих будет недостаточно.

В то же время он подчеркнул, что количество не так важно, как подготовка и оснащение, а также понимание того, что «Украина является неизбежной частью безопасности Европы».

"Каждый солдат должен быть готов к реальным боевым действиям", - добавил Жовква.

Он предположил, что европейские войска могли бы взять на себя охрану границы с Беларусью, освободив украинские подразделения для действий в более опасных районах.

"Нам не нужно международное присутствие где-то во Львове", - добавил украинский чиновник.

Более 20 стран, включая Великобританию, Канаду, Норвегию и Турцию, должны принять участие в саммите так называемой Коалиции доброй воли в Париже в четверг, 27 марта.

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