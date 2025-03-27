Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) склонен считать, что заражению нескольких человек инфекцией E.coli, вызванной опасной кишечной палочкой, способствовал некий продукт питания, рассказала в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения глава отдела профилактики инфекционных заболеваний и противоэпидемических мероприятий SPKC Сигита Гейда.
SPKC об опасной инфекции: возможно, распространению способствовал некий продукт питания
Она подтвердила, что в данный момент специалисты ищут источники инфекции, и в этот раз не стоит винить индивидуальный иммунитет каждого заболевшего. На сегодняшний день SKPC склонен считать, что был некий продукт питания, который способствовал заражению.
"То, что еще нет большого числа заболевших, может свидетельствовать о том, что это не особо распространенный продукт", - добавила Гейда. Специалисты занимаются расследованием, которое осложняется тем, что сами дети не могут назвать конкретные продукты, которые употребляли.
В свою очередь, в передаче 900 sekundes телеканала TV3 Гейда указала, что растет число случаев и территория, где случаи регистрируются. Поэтому подразумевается, что инфекция распространяется не только на конкретной территории, но и шире. Несмотря на то, что в данный момент не наблюдается повторных случаев заражения по месту жительства пациентов, Гейда напомнила, что инфекция очень заразна и заразиться можно и путем контакта.
Как уже сообщалось, состояние здоровья шести детей, заразившихся кишечной палочкой (Escerichia coli), вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщили агентству LETA в Детской клинической университетской больнице (BKUS).
Во вторник сообщалось о госпитализации 10 детей. В среду в больнице находились уже 15 детей с инфекцией. Один ребенок продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, а 14 других - в другом отделении. Состояние всех пациентов стабильное.
Заболели также двое взрослых, один из которых находится на лечении в больнице.
Как подтвердили агентству LETA в SPKC, на сегодняшний день случаи заражения энтерогеморрагической кишечной палочкой зарегистрированы у 17 детей и двух взрослых. Все, кроме двух детей и одного взрослого, проходят лечение в больницах.
В настоящее время эпидемиологи продолжают работу по выявлению контактных лиц. На данный момент выявлено 176 контактных лиц. Получены первые 25 результатов лабораторных исследований, из которых в двух случаях подтверждено наличие инфекции, пациенты проходят амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что случаи заражения данной инфекцией зарегистрированы в Риге, Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях. Теперь добавился и Цесис.
SPKC в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) продолжает эпидемиологическое расследование, а также поиск причины заболевания. SPKC сотрудничает с пострадавшими дошкольными учреждениями и семейными врачами, которые наблюдают детей с симптомами острой кишечной инфекции.
Расследование проводилось в пищеблоке Рижского 170-го дошкольного образовательного учреждения, в пункте раздачи питания 104-го Рижского дошкольного учреждения, куда доставляется пища из дошкольного учреждения Laismiņa, в пищеблоке дошкольного учреждения Laismiņa, в Рижском 132-м дошкольном образовательном учреждении, куда еда доставляется из Рижского дошкольного образовательного учреждения Dardedze, в пищеблоке Dardedze, в пищеблоке Рижского детско-юношеского центра Auseklis, в пищеблоке Рижского дошкольного образовательного учреждения Zīļuks, в пищеблоке 241-го Рижского дошкольного образовательного учреждения и в пищеблоке Рижского дошкольного образовательного учреждения Zilbīte.
Во всех этих учебных заведениях, по данным PVD, услуги питания или доставки еды предоставляли предприятия Žaks-2 или Gardbrīdis, состоящее из Žaks-2 и SIA Deliment. Основным владельцем обеих компаний является Жанна Гаевска.
Технолог предприятия Žaks-2 Илона Дреймане сообщила, что предприятие сотрудничает с SPKC и PVD, чтобы найти причину заболевания и предотвратить его распространение.
Проверки были проведены и в пищеблоке Саласпилсского 1-го детского сада Saulīte.
Как пояснили в SPKC, кишечные палочки Escherichia coli являются частью нормальной бактериальной микрофлоры человека и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы кишечной палочки, которые могут вырабатывать токсины и вызывать серьезные заболевания.
Такие штаммы называются STEC/VTEC, и они продуцируют шига-токсин (веротоксин), который вызывает кровавую диарею, приводящую в отдельных случаях к острой почечной недостаточности.
Основным источником этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться, употребляя зараженную пищу, недостаточно термически обработанную говядину, некипяченое молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.
В Латвии в прошлом году эта инфекция была зарегистрирована в 42 случаях. По данным SKPC, в среднем в месяц регистрируется четыре-пять случаев этой инфекции.
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