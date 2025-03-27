SPKC об опасной инфекции: возможно, распространению способствовал некий продукт питания

Во вторник сообщалось о госпитализации 10 детей. В среду в больнице находились уже 15 детей с инфекцией. Один ребенок продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, а 14 других - в другом отделении. Состояние всех пациентов стабильное.

Заболели также двое взрослых, один из которых находится на лечении в больнице.

Как подтвердили агентству LETA в SPKC, на сегодняшний день случаи заражения энтерогеморрагической кишечной палочкой зарегистрированы у 17 детей и двух взрослых. Все, кроме двух детей и одного взрослого, проходят лечение в больницах.

В настоящее время эпидемиологи продолжают работу по выявлению контактных лиц. На данный момент выявлено 176 контактных лиц. Получены первые 25 результатов лабораторных исследований, из которых в двух случаях подтверждено наличие инфекции, пациенты проходят амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что случаи заражения данной инфекцией зарегистрированы в Риге, Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях. Теперь добавился и Цесис.

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SPKC в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) продолжает эпидемиологическое расследование, а также поиск причины заболевания. SPKC сотрудничает с пострадавшими дошкольными учреждениями и семейными врачами, которые наблюдают детей с симптомами острой кишечной инфекции.