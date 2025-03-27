В Пурвциемсе мужчина электрошокером убил свою мать

Сотрудники рижского Зиемельского управления Рижского регионального управления Госполиции 20 марта этого года получили информацию, что в Пурвциемсе мужчина убил свою мать. По прибытии на место происшествия информация подтвердилась. Встреченный в квартире мужчина подтвердил, что с матерью произошел конфликт, после чего он начал ее пытать электрошоком и в конце концов ударил тем же электрошокером по голове. После содеянного мужчина сам позвонил в полицию и проинформировал о произошедшем. Стражи порядка незамедлительно его задержали.

Задержанный 1998 года рождения ранее не попадал в поле зрения полиции. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело было возбуждено по части третьей статьи 125 Уголовного закона, но впоследствии было переквалифицировано по части четвертой статьи 117 Уголовного закона, а именно за убийство, совершенное с особой жестокостью. За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с пробационным надзором на срок до трех лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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