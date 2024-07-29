Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: последние дни благоприятного цикла

Эта неделя - последняя из длительного благоприятного цикла, когда будет много сил и энергии для достижения целей и решения самых разных задач. Если вдруг вы ощутите, что ваш "бензобак" пуст, не отчаивайтесь - пообщайтесь с приятными людьми, займитесь любимым хобби, советуют астрологи DailyHoro.
Грядущие семь дней не столько про достижения, сколько про размеренность и умение получать удовольствие от жизни. Вселенная постарается научить нас наслаждаться моментом. Не торопитесь и оставайтесь осознанными.
Овен
В финансовой и рабочей сферах у Овнов не ожидается ни задержек, ни неполадок. Все плохое должно быстро измениться в лучшую сторону. Стоит больше времени посвящать предварительным проверкам при совершении покупок и формировании обещаний. Не нужно себе отказывать в чем-либо, но лучше при этом экономить. Лейтмотивом недели станет не работа, а баланс между работой и отдыхом, гармония во всем.
Телец
Тельцам необходимо защитить себя от чужой негативной энергии. Сейчас ожидается расцвет энергетических вампиров, токсичных людей и недоброжелателей. В делах и на работе астрологи рекомендуют полагаться только на себя и на проверенных людей. Желательно быть осторожнее в общении с новыми клиентами и партнерами. У Тельцов будет очень много физических сил и удачи в любви за счет силы Венеры.
Близнецы
В любви у Близнецов все будет максимально спокойно. Астрологи рекомендуют людям этого знака делать как можно больше приятных вещей для родственников, детей, второй половинки. С 29 июля по 4 августа можно брать небольшой отпуск, отправляться в совместные путешествия, проводить время дома, собираться всей семьей на даче. На работе и дома с высокой вероятностью пригодятся организаторские способности.
Рак
В эти семь дней Ракам удастся сблизиться с родственниками и друзьями, перевести на новый уровень любовные отношения. Желательно способствовать проведению семейных ужинов, посиделок с друзьями. Это будет идеальное время для общения, совместной помощи друг другу. Для романтики тоже найдется место, поэтому не стоит много времени проводить в одиночестве. Ретро-Меркурий начнется лишь на следующей неделе, но уже сейчас Ракам нужно уметь абстрагироваться от тех, кто несет лишь негатив.
Лев
В работе и делах Львам желательно проявлять больше инициативы - в противном случае не получится увеличить доходы. Под лежачий камень вода не течет: не исключено, что эта неделя станет немного нервной и напряженной, но не нужно бить тревогу. Снять стресс и усталость поможет общение с близкими, романтика, любовь. Можно флиртовать и заводить мимолетные романы либо начинать что-то серьезное. Семейным Львам эксперты советуют решать совместные проблемы.
Дева
У Дев может быть больше дел, чем обычно, но им удастся быстро со всем справиться. Уборка поможет снизить нервное напряжение, а также улучшить домашнюю энергетику, что крайне важно на стыке июля и августа. Астрологи настоятельно рекомендуют Девам не настраивать себя на какой-то конкретный результат - нужно наслаждаться процессом. Если позволить своим амбициям вести себя вперед, проигнорировав здравый смысл, возрастет вероятность обидного проигрыша.
Весы
Весам сейчас стоит уяснить нечто важное: неудачи - источник мудрости и знаний, поэтому к ним нужно относиться проще. У этих людей будет еще семь дней максимально положительной энергетики: силы звезд и планет окажутся очень гармоничными, что позитивно отразится на сфере работы и денег. Это очень хорошая неделя для Весов, поскольку они могут смело браться за любые задачи. Можно решать те дела, которые постоянно откладывались.
Скорпион
Для любви этот период окажется невероятно позитивным. Это смогут почувствовать те Скорпионы, которые пока одиноки. Их ждут интересные знакомства и много удачи. Можно флиртовать и заводить мимолетные романы либо начинать отношения. Семейным Скорпионам нужно решать общие проблемы, так как потом благоприятного момента для этого придется ждать долго. Это очень позитивное время для каждого представителя данного знака Зодиака. Не нужно сидеть на месте.
Стрелец
Астрологи советуют Стрельцам адекватно воспринимать критику в свой адрес, а также адекватно критиковать других людей, чтобы не обижать их. Важно помнить, что любой даже самый негативный опыт ведет к знаниям и мудрости. Такой путь горький, но крайне эффективный. Можно еще попробовать учиться на чужих ошибках. Такой подход в эти семь дней тоже окажется весьма полезным и эффективным. Внимательные Стрельцы будут самыми сильными и продуктивными.
Козерог
Козерогам нужно беспристрастно относиться к людям и научиться ставить себя на их место. Данный навык поможет им стать лучшими лидерами, друзьями, мужьями и женами, папами и мамами. Пока еще не настало неблагоприятное время, но уже сейчас стоит задуматься о защите своих активов - своей репутации и денег. Возможно, враги уже разрабатывают план по борьбе с Козерогами, так что нужно думать о противодействии проблемам, которые могут начаться на следующей неделе.
Водолей
Спонтанность - лучший друг ярких эмоций. На неделе с 29 июля по 4 августа Водолеи могут вести себя спонтанно и действовать по вдохновению. Это не будет ошибкой. Напротив, это принесет им уйму эмоций и позитива. Нужно вспомнить про слово "хочу", подарив себе что-то важное и реально необходимое. В трудные мгновения поблизости обязательно найдутся люди, готовые помочь. За это стоит сказать спасибо Венере с ее волнами любви.
Рыбы
Рыбам не стоит проявлять пренебрежительное отношение к людям. Нужно уважать чужие интересы, тогда Вселенная будет давать на этой неделе больше удачи. Не нужно общаться с теми, рядом с кем приходится чувствовать себя как разведчик в тылу врага. На этой неделе нужно заниматься приятными вещами, вести дела с приятными людьми и в целом делать то, что нравится. Нужно развлекаться и получать удовольствие от жизни.
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