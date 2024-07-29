Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: последние дни благоприятного цикла

Скорпион

Для любви этот период окажется невероятно позитивным. Это смогут почувствовать те Скорпионы, которые пока одиноки. Их ждут интересные знакомства и много удачи. Можно флиртовать и заводить мимолетные романы либо начинать отношения. Семейным Скорпионам нужно решать общие проблемы, так как потом благоприятного момента для этого придется ждать долго. Это очень позитивное время для каждого представителя данного знака Зодиака. Не нужно сидеть на месте.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам адекватно воспринимать критику в свой адрес, а также адекватно критиковать других людей, чтобы не обижать их. Важно помнить, что любой даже самый негативный опыт ведет к знаниям и мудрости. Такой путь горький, но крайне эффективный. Можно еще попробовать учиться на чужих ошибках. Такой подход в эти семь дней тоже окажется весьма полезным и эффективным. Внимательные Стрельцы будут самыми сильными и продуктивными.

Козерог

Козерогам нужно беспристрастно относиться к людям и научиться ставить себя на их место. Данный навык поможет им стать лучшими лидерами, друзьями, мужьями и женами, папами и мамами. Пока еще не настало неблагоприятное время, но уже сейчас стоит задуматься о защите своих активов - своей репутации и денег. Возможно, враги уже разрабатывают план по борьбе с Козерогами, так что нужно думать о противодействии проблемам, которые могут начаться на следующей неделе.

Водолей

Спонтанность - лучший друг ярких эмоций. На неделе с 29 июля по 4 августа Водолеи могут вести себя спонтанно и действовать по вдохновению. Это не будет ошибкой. Напротив, это принесет им уйму эмоций и позитива. Нужно вспомнить про слово "хочу", подарив себе что-то важное и реально необходимое. В трудные мгновения поблизости обязательно найдутся люди, готовые помочь. За это стоит сказать спасибо Венере с ее волнами любви.

Рыбы

Рыбам не стоит проявлять пренебрежительное отношение к людям. Нужно уважать чужие интересы, тогда Вселенная будет давать на этой неделе больше удачи. Не нужно общаться с теми, рядом с кем приходится чувствовать себя как разведчик в тылу врага. На этой неделе нужно заниматься приятными вещами, вести дела с приятными людьми и в целом делать то, что нравится. Нужно развлекаться и получать удовольствие от жизни.

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