В Земгале и под Ригой сразу на нескольких дорогах перекрыто или ограничено движение

Галерея: Последствия непогоды в Юрмале

В связи с размывами и поваленными деревьями движение затруднено или закрыто на автодороге Рига (Скулте) - Лиепая (А9) у Калькиса, на автодороге на участке Рижской окружной дороги (А5) Саласпилс - Бабите возле Кекавы, на автодороге Рига - Сигулда - граница Эстонии (А2) возле Сигулды со стороны Аугшлигатне, на автодороге Пури - Ауце - Гривайши (P96) в Бене, на автодороге Кандава - Салдус (P109) возле Занте, на автодороге Рига - Эргли (P4) возле Ропажи, а также на автодороге Елгава - Добеле - Аннениеки (P97) возле Дорупе.

Видео: Последствия непогоды в Риге, улица Упиша

Водителям нужно считаться с тем, что на устранение последствий урагана и восстановление движения потребуется время.

Со всеми ограничениями движения в связи с вызванными бурей разрушениями можно ознакомиться тут.

О размывах, упавших деревьях и других разрушениях на государственных автодорогах жителей призывают сообщать по телефону 80005555.

Видео: Последствия непогоды в Риге, район Ботанического сада

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