В первый рабочий день произошло много важных событий - в Латвии бушевал ураган и принес большие разрушения, приюту для животных нужна помощь, а популярный ресторанный гид вошли латвийские рестораны. Об этих и других новостях понедельника, 29 июля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 29 июля ⟩ Какие разрушение принес ураган, в Беларуси задержали латвийцев и прогноз погоды на ближайшее время
Новости Латвии:
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил два красных - самого высокого уровня опасности - предупреждения в связи с нетипично сильным штормом, который затронул центральную часть страны. TVNET увековечил ущерб от, возможно, самой сильной бури в истории Латвии. Собрали главное о последствиях непогоды в Латвии.
Из-за чрезвычайно сильных дождей и ветра Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил для центральной части Латвии два красных предупреждения - высшей степени опасности. Ранним утром понедельника, 29 июля, TVNET+ отправился запечатлеть разрушения, вызванные нетипично сильным для Латвии ураганом.
В центральной части Латвии бушует непогода - чрезвычайно сильный дождь и ветер, ставший причиной красного предупреждения - высшей степени опасности - от Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Ожидается, что полностью буря утихнет в понедельник вечером, сообщает портал lsm.lv.
В Беларуси задержаны четверо молодых людей из Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.
В воскресенье, 28 июля, в муниципальную полицию города Риги поступила информация о том, что по улицам Риги ходит совершенно обнаженный, возможно, агрессивный мужчина. Об этом TVNET рассказала пресс-секретарь полиции самоуправления Риги Кристине Клявениеце.
"Это нормально, что такие автомобили участвуют в дорожном движении?" - обратился к TVNET+ разгневанный водитель, запечатлевший сизые выхлопы BMW в Кенгарагсе 25 июля. TVNET+ поинтересовался в полиции, можно ли сообщать о таких транспортных средствах.
В ночь на вторник, 30 июля, и утром во многих районах Восточной и Центральной Латвии ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, сообщают синоптики.
За рубежом:
С вечера воскресенья сильный ветер и дождь бушуют не только в Латвии, но и в Литве и Польше. В Польше сообщили о двух погибших.
В письме, адресованном министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену, предварительно выявили следы чумной палочки. Содержимое отправили на дополнительные анализы, сообщает franceinfo.
В Эстонии к выводящим дивиденды, как правило, применяется ставка подоходного налога в размере 20 процентов, которая уже в следующем году вырастет до 22 процентов. Однако в отношении дивидендов в Эстонии существует одно требование, которое многие не выполняют, пишет Rus.Postimees.
Избирательный совет Венесуэлы объявил победителем прошедших в воскресенье президентских выборов действующего главу государства Николаса Мадуро.
Интересное чтиво:
С 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. На протяжении трех дней зрители смогли увидеть 45 артистов из 14 стран. Смотрите, кто посетил гала-концерт!
В международный ресторанный гид Falstaff International вошли 70 латвийских ресторанов Риги и регионов.
В Елгаве затопило находящийся в ведении Клинического института ветеринарно-медицинского факультета Латвийского университета бионаук и технологий приют для малых животных на ул. Хелманя, 8.
Авиакатастрофа рейса 522 греческой авиакомпании Helios Airways стала одной из самых смертельных и необычных трагедий в истории авиации XXI века. Самолет Boeing 737, направлявшийся из Кипра в Прагу, разбился неподалеку от Афин. Погибли все пассажиры и экипаж, а из-за странных событий, произошедших до крушения лайнера, его назвали "самолетом-призраком".
Кто не знает французского астролога и провидца Нострадамуса и его легендарную книгу пророчеств Les Propheties, написанную в XVI веке, в которой он, как полагают некоторые, предсказал обе мировые войны, приход к власти Наполеона и Гитлера, Великий лондонский пожар, Французскую революцию и бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. У Нострадамуса было и несколько пророчеств на 2024 год. Давайте посмотрим, что сбылоcь, и что еще впереди.
Владельцы сгоревшего в Кокнесе кафе Panna надеются летом продолжить работу на открытой террасе, сообщил LETA совладелец кафе Марис Малмейстерс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!