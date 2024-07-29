Главное за 29 июля Какие разрушение принес ураган, в Беларуси задержали латвийцев и прогноз погоды на ближайшее время

"Это нормально, что такие автомобили участвуют в дорожном движении?" - обратился к TVNET+ разгневанный водитель, запечатлевший сизые выхлопы BMW в Кенгарагсе 25 июля. TVNET+ поинтересовался в полиции, можно ли сообщать о таких транспортных средствах.

В ночь на вторник, 30 июля, и утром во многих районах Восточной и Центральной Латвии ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, сообщают синоптики.

За рубежом:

С вечера воскресенья сильный ветер и дождь бушуют не только в Латвии, но и в Литве и Польше. В Польше сообщили о двух погибших.

В письме, адресованном министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену, предварительно выявили следы чумной палочки. Содержимое отправили на дополнительные анализы, сообщает franceinfo.

В Эстонии к выводящим дивиденды, как правило, применяется ставка подоходного налога в размере 20 процентов, которая уже в следующем году вырастет до 22 процентов. Однако в отношении дивидендов в Эстонии существует одно требование, которое многие не выполняют, пишет Rus.Postimees.

Избирательный совет Венесуэлы объявил победителем прошедших в воскресенье президентских выборов действующего главу государства Николаса Мадуро.

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С 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. На протяжении трех дней зрители смогли увидеть 45 артистов из 14 стран. Смотрите, кто посетил гала-концерт!

В международный ресторанный гид Falstaff International вошли 70 латвийских ресторанов Риги и регионов.