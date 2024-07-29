Авария произошла утром в понедельник, 29 июля, в районе Сегежского муниципалитета между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала в Карелии.

В результате прорыва дамбы погиб один человек, двое считаются пропавшими без вести.

Первоначально пропавшими без вести считались шесть человек, однако в ходе поисково-спасательных работ удалось найти четырех человек, в том числе двоих детей.

По данным Карельского управления МЧС, в результате аварии были разрушены три дома.

Telegram-канал "Подъем" опубликовал видео с места катастрофы. В нем сказано, что вместе с временной дамбой были смыты дома с людьми.

Кремлевское пропагандистское СМИ сообщило, что было разрушено 13 домов.

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