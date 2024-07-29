В Англии преступник с ножом ранил восемь человек, включая детей

В понедельник, 29 июля, злоумышленник, вооруженный ножом, напал на посетителей в детском клубе в Саутпорт на северо-западе Англии, сообщает "Медуза".
Медики сообщили, что преступник ранил ножом восемь человек, отметив, что среди жертв были дети.
Нападавший задержан, подтвердили в полиции.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение "ужасным и глубоко шокирующим".
По данным полиции Мерсисайда, около полудня сотрудников правоохранительных органов вызвали по адресу в Саутпорт.
Произошел "серьезный инцидент", подтвердила полиция, в то же время заявив, что больше опасности для населения нет.
BBC и другие СМИ сообщили, что нападение произошло в общественном центре, где проходило мероприятие по танцам и йоге для детей младшего школьного возраста.
Из здания выбежало от семи до десяти истекающих кровью детей, сообщил СМИ владелец близлежащего магазина.
"Их ранили здесь, здесь, здесь, везде", - сказал он, указывая на шею, спину и грудь. "Им всем было около десяти лет. Один из них был очень тяжело ранен".
Владелец ближайшей автомастерской заявил, что нападение было "чем-то, что происходит в Америке, а не в солнечном Саутпорте".
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