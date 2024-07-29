В Англии преступник с ножом ранил восемь человек, включая детей

Медики сообщили, что преступник ранил ножом восемь человек, отметив, что среди жертв были дети.

Нападавший задержан, подтвердили в полиции.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение "ужасным и глубоко шокирующим".

По данным полиции Мерсисайда, около полудня сотрудников правоохранительных органов вызвали по адресу в Саутпорт.

Произошел "серьезный инцидент", подтвердила полиция, в то же время заявив, что больше опасности для населения нет.

BBC и другие СМИ сообщили, что нападение произошло в общественном центре, где проходило мероприятие по танцам и йоге для детей младшего школьного возраста.

Из здания выбежало от семи до десяти истекающих кровью детей, сообщил СМИ владелец близлежащего магазина.

"Их ранили здесь, здесь, здесь, везде", - сказал он, указывая на шею, спину и грудь. "Им всем было около десяти лет. Один из них был очень тяжело ранен".

Владелец ближайшей автомастерской заявил, что нападение было "чем-то, что происходит в Америке, а не в солнечном Саутпорте".

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