Паркуюсь на двух местах: популярная TikTok блогер рассказала о своих привычках

Юта имеет водительские права уже десять лет, называет себя осторожным водителем, заботящимся о своей машине, поэтому парковку сразу на двух местах на данный момент считает единственным решением, позволяющим не повредить машину.

Пока Юте пришлось расстаться лишь с двенадцатью евро, которые она заплатила за парковку автомобиля с нарушением правил дорожного движения.

Как сообщили программе Bez Tabu в муниципальной полиции, штраф за парковку автомобиля с нарушением правил дорожного движения составляет 30 евро.

В настоящее время правила определяют только желаемый размер парковочного места. Ширина парковочных мест большинства супермаркетов варьируется от 2,3 до 2,5 метров, и более десяти тысяч человек считают, что это следует изменить. Юта также подписала инициативу manabalss.lv об увеличении парковочного места.

В настоящее время инициатива о расширении парковочных мест уже дошла до Сейма. Эксперт по дорожному движению Паул Тимротс также поддерживает эту инициативу, но пока она не принята, советует не пользоваться ближайшими к дверям магазина парковочными местами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!